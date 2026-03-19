Forsvarerne Ellen Holager Andenæs og Petar Sekulic anførte i sin sluttprosedyre at Høiby bare bør dømmes for det han har tilstått.

HØIBY-FORSVARERE: Petar Sekulic og Ellen Holager Andenæs under prosedyren torsdag. Foto: NTB

– Det skal jo her uansett utmåles en straff, i og med at Marius har erkjent flere forhold som han utvilsomt skal dømmes for, sa Andenæs i sin prosedyre over straffeutmålingen.

Andenæs sa at forsvarerne mener straffen til Høiby bør begrenses til ett år og seks måneder.

Medieomtale

Dersom Høiby skulle bli dømt for alt han er tiltalt for, mener hun straffen bør være mildere enn det aktoratet har anført.

– Jeg tenker at fengsel i rundt fem-seks år vil være det riktige for en samlet straff, dersom han blir dømt for alt, sa hun.

Men Andenæs mener også at retten bør ta hensyn til den massive medieomtalen av saken i straffeutmålingen, men hun erkjente at det ikke er tradisjon for det i Norge.

– Det vil i så fall være ny rett som skapes hvis det skjer i denne saken. Men er det i noen sak det skulle kunne skje, så måtte det være nettopp denne, sa hun.

Ba om sju år og sju måneder

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om sju år og sju måneders fengsel.

Aktoratet mener Høiby bør dømmes for alle de 40 tiltalepunktene med unntak av ett. Det gjelder et brudd på besøksforbud som skjedde i september 2024. Høiby har forklart at han da ved et uhell ringte Frogner-kvinnen.

Påtalemyndigheten mener Høiby ikke skal ha noen strafferabatt, verken for tilståelser, samarbeid, lang saksbehandlingstid eller omfattende medieomtale.