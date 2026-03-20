Ifølge Israel var det et kommandosenter og et militært anlegg tilhørende regjeringsstyrkene som ble angrepet natt til fredag.

Det fremgår ikke hvor angrepene skjedde, men det israelske militæret beskriver angrepene som svar på angrep på sivile drusere i Sweida sør i Syria.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) rapporterte torsdag om sammenstøt på den vestlige landsbygda i provinsen Sweida, ifølge nyhetsbyrået AFP. Kampene sto mellom regjeringsstyrker og lokale stammekrigere fra ulike drusiske fraksjoner.

Taust fra statlige medier

Boligområder i byen Sweida ble rammet av granatangrep, noe som førte til panikk og frykt blant innbyggere, ifølge SOHR.

Statlige syriske medier har verken nevnt kampene eller de israelske flyangrepene.

Etter at Bashar al-Assads Iran-støttede regime ble veltet av opprørere i desember 2024, har Israel okkupert buffersonen mellom de to landene sørvest i Syria. Israel gjennomførte tidlig massive angrep for å ødelegge det syriske luftvåpenet og har siden fortsatt angrepene mot syriske regjeringsstyrker.

Tusenvis drept

Israel har selv en betydelig drusisk minoritet og har blant annet begrunnet den militære intervensjonen i nabolandet med behov for å beskytte druserne i Syria.

I juli i fjor skal flere tusen mennesker ha blitt drept i kamper mellom drusiske militser og sunnimuslimske beduiner i Sweida-provinsen. Den syriske regjeringen sier deres styrker grep inn for å stanse kampene, men øyevitner og observatører anklaget dem for å ta parti med beduinene.

Israel krever at overgangsregjeringen demilitariserer det sørlige Syria og bombet i fjor også det syriske forsvarsdepartementets hovedkvarter i sentrum av Damaskus.