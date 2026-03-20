Det er ingen uenigheter med den irakiske regjeringen, sier opplyser irakiske sikkerhetskilder til nyhetsbyrået AFP. Kildene, som ikke er navngitt.

Det norske forsvaret er involvert i oppdraget, får NTB opplyst.

– Jeg kan ikke fortelle mer enn at dette er en Nato-operasjon som Norge er en del av, og at det er opp til Nato å kommunisere rundt dette, sier oberstløytnant Brynjar Stordal ved Forsvarets Fellesoperative hovedkvarter til NTB.

Ifølge VG ble et norsk Hercules-fly sendt i retning Midtøsten onsdag kveld. Tidligere på dagene var det et ekstraordinært statsråd på Slottet som var underlagt full gradering.

Nato-oppdraget har hovedkvarter i en irakisk militærbase inne i den såkalte grønne sonen i Bagdad, der også USAs enorme ambassadekompleks ligger. Siden starten av USA og Israels krig mot Iran har ambassaden blitt utsatt for gjentatte angrep som tilskrive Iran-alliert irakisk sjiamilits.

Norge bidro per 2026 til tre soldater i Nato Mission Iraq (NMI). Personellet i operasjonen er ikke involvert i irakiske militæroperasjoner, men har en rådgiver- og mentoreringsrolle for irakiske styrker og myndigheter, ifølge Forsvaret.

Forsvaret opplyste en drøy uke før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar at norske soldater ble evakuert fra Midtøsten som følge av den spente situasjonen.

Forsvaret hadde da utplassert rundt 60 soldater i Irak og Jordan til sammen. De aller fleste av dem deltar i den USA-ledede militæroperasjonen mot IS som ble opprettet i 2014.