1. juni ble det kjent at Lars-Christian Svensen gikk inn som fungerende adm. direktør i driftsselskapet Golden Ocean Management.

Nå er han fast ansatt i stillingen, og har dermed det daglige ansvaret for driften av John Fredriksens børsnoterte tørrlastrederi Golden Ocean Group.

Før Svensen gikk inn i den nye stillingen var han ansatt som kommersiell direktør i selskapet fra desember 2020. Tidligere har han hatt direktørroller i Western Bulk Chartering og vært analytiker i Petredec og skipsmegler hos Cmarine Services i Singapore.

– Styret er glade for å ha utnevnt Lars-Christian Svensen, som har vist frem sine evner i tiden som fungerende adm. direktør. Vi er sikre på at Lars-Christian vil lykkes i arbeidet med å bygge aksjonærverdier i Golden Ocean, sier styreleder Ola Lorentzon i en kommentar.

Da Svensen i sommer overtok ansvaret i driftsselskapet, var det etter Ulrik Uhrenfeldt Andersen, som hadde sittet i jobben siden april 2020, etter først å ha hatt samme funksjonen i gassrederiet Avance Gas, som også kontrolleres av Fredriksen, i ett år.

Solide år

2022 og 2023 har begge vært kanonår i shipping, og nå mener shippinganalytikerne at det går mot tidenes trippel.

Tørrlastmarkedet har vært rimelig sterkt i 2023, selv om ratene ikke har kommet opp på de nivåene man har sett i tank, LPG og LNG. Golden Ocean-aksjen steg i løpet av året 13,5 prosent.

Analytikere sier til Finansavisen at de tror 2024 blir et bedre år i tørrlast enn det 2023 har vært, uten at det er snakk om noen bonanza. Både Fearnley-analytiker Øystein Vaagen og Clarksons-analytiker Frode Mørkedal har Golden Ocean blant sine to største shippingfavoritter i 2024.