Utsetter alle seilaser gjennom Rødehavet på ubestemt tid

Det skriver rederiet i en pressemelding tirsdag. Beslutningen kommer etter flere angrep på rederiets skip i Rødehavet.

– Denne beslutningen er tatt for å ivareta sikkerheten til våre sjøfolk og lasten på skipene våre, noe som er vår høyeste prioritet, skriver selskapet i pressemeldingen.

Mærsk stanset søndag all skipsfart i Rødehavet i 48 timer etter at houthi-opprørere forsøkte å ta seg om bord i et av skipene deres. Angrepet ble avverget av amerikanske militærhelikoptre som drepte ti opprørere i en skuddveksling.

Selskapet sier at de etterforsker hendelsen, og at all frakt gjennom området er stanset mens de vurderer situasjonen.

Noen skip vil bli omdirigert til å seile sør for Afrika istedenfor, legger de til.

(NTB)