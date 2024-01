Den globale shippingflåten har motstått et stadig voksende press om å bestille nye, mer miljøvennlige fartøy, og har i stedet fortsatt med sitt og nådd sin høyeste gjennomsnittsalder på nesten 15 år, skriver Financial Times (FT).

Ifølge skipsmeglere som følger industrien nøye, nøler bransjen med å bestille nye skip som går på grønnere drivstoff på grunn av usikkerhet rundt tilgjengeligheten av disse energiressursene. En rekke alternativer til fossile brensler er foreslått, blant annet ammoniakk og grønn metanol, men disse ressursene er fortsatt knappe.

Attraktivt annenhåndsmarked

Samtidig har rederiene også tjent på den økte etterspørselen etter bruktskip fra operatører i den såkalte «skyggeflåten», som frakter den sanksjonerte russiske oljen. Det innebærer at mange skip som vanligvis ville ha blitt skrapet fortsatt seiler.

Gjennomsnittsalderen på den globale skipsflåten nådde 13,7 år i desember – nest eldst siden 2009, viser statistikk fra skipsmeglerfirmaet Clarksons.

Containerflåten rundet 14,3 år sent i 2023, noe som er det høyeste siden Clarksons begynte å samle data i 1993. Gjennomsnittsalderen for tankere nådde den høyeste alderen på 20 år, da den kom opp i 12,9 år.

– Vi har knapt sett noen tankere bli skrapet siden invasjonen av Ukraina, sier Richard Matthews, forskningsdirektør ved skipsmeglerfirmaet Gibson, til FT.



I stedet har en flåte av selskaper med ofte ukjente eiere kjøpt opp eldre og billigere tankere som store oljeselskaper gjerne har vurdert å skrote, for å bruke dem til å frakte sanksjonerte russiske varer.

Som eksempel har markedsverdien på en 15 år gammel aframax-tanker økt med 129 prosent, til 40 millioner dollar, siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina, viser tall fra Gibson. Samtidig har skrapverdien på et aframax-skip «bare» økt med 40 prosent, til 9,2 millioner dollar.

Guterres ba om nullutslipp

Til tross for at FNs generalsekretær António Guterres i sommer ba Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) om å finne en vei mot et nullutslipp innen 2050, har man ennå ikke kommet frem til noe enighet om økonomiske tiltak, som en karbonavgift. På grunn av somlingen med å innføre nye reguleringer risikerer man i verste fall å belønne investeringer i eldre skip, noe som betyr at sterkt forurensende skip blir i flåten lenger.

Clarkson mener den aldrende flåten også er et naturlig resultat av at en del skip nærmer seg slutten av livssyklusen etter å ha blitt bygd under den siste toppen innen skipsbygging i 2010, skriver FT.