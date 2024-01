Det kinesiske statseide rederiet Cosco har stanser all frakt til Israel gjennom Rødehavet mens truslene fra houthi-opprørerne fortsetter å strømme, skriver CNBC.

Cosco blir den første leverandøren som stanser leveranser til Israel etter at houthiene startet angrepene mot fraktskip i Rødehavet.

«Operasjonelle problemer»

Ifølge israelske medier er ikke detaljene i avgjørelsen blitt avslørt ennå, men et datterselskap av rederiet sluttet allerede i desember å ta i mot varer som skal til Israel på runn av «operasjonelle problemer».

Houthienes angrep på ulike fraktskip har allerede ført til høyere fraktpriser og lengre skipsreiser ettersom rederiene nå blir tvunget til å seile rundt Kapp det gode håp. Varer for over 200 milliarder dollar har allerede blitt omdirigert de seneste ukene, og både Mærsk og Hapag-Lloyd har midlertidig stanset seilinger igjennom Rødehavet inntil videre.

Dette har gjort at flere europeiske selskaper har varslet om forsinkelser – blant annet Ikea og Electrolux.

Cosco er et av verdens største rederier, og har en markedsandel på rundt 11 prosent for containerskip, skriver CNBC.

Overrasket partner

Ifølge den israelske nettavisen Ynetnews skal Coscos israelske samarbeidspartner Zim ha blitt overrasket over avgjørelsen, selv om det på mange måter følger i det politiske Kinas fotspor. For rundt jul innført Kina det som i praksis var sanksjoner mot forsendelser av komponenter til Israel som en protest mot krigen i Gaza.

I tillegg har Kina også stemt imot å fordømme Hamas, og ifølge den britiske avisen The Telegraph skal det israelske militæret ha funnet kinesiskproduserte våpen i Gaza som skal ha blitt brukt av Hamas.

Dette har ført til at flere har tatt til ordet for å begrense Kinas innflytelse i landet, selv om man også erkjenner at Kina er et viktig land å forholde seg til.