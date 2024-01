Etter å ha steget rundt 100 prosent i fjor, har Frontline så langt i 2024 lagt på seg ytterligere 10 prosent allerede. Mandag trosser aksjen en fallende Oslo Børs og stiger rundt prosenten.

– Dette skyldes sannsynligvis rykter om at John Fredriksen, som er god på å kjøpe og selge, vil selge fem eldre skip fra flåten og ta inn rundt 3 milliarder kroner på det, sa redaktør Trygve Hegnar på mandagens Økonominyhetene.

Hegnar er riktignok usikker på hvor stor gevinsten blir for Fredriksen.

– Det markedet forteller er at nye skip (med scrubbere som renser eksosen) får mye høyere rater enn gamle. (...) Det snakkes om 50.000 dollar pr. dag for gamle og 70-100.000 dollar pr. dag for nye. Dette blir det veldig mye penger av, fortsatte han.

– Hvis 2024 blir tredje år på rad med gode shippingrater, er Frontline åpenbart et selskap mange kommer til å satse på. Der kommer kursen til å gå, la redaktøren til.