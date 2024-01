Reduserte fall etter å ha avkreftet avtale

Mandag meldte det danske bransjemediet Shippingwatch at visse rederier har inngått avtaler med Houthi-bevegelsen for å unngå angrep på skipene sine i Rødehavet. De første avtalene skal ha blitt inngått tidlig i desember, og etter denne nyheten falt kursen kraftig.

Frontline-sjef Lars H. Barstad kommenterte nyheten overfor finansavisen:

– Det høres spinnvilt ut. Man inngår ikke avtaler med den type organisasjoner - om det i det hele tatt er sant.

Kursen til Maersk har steget betydelig de siste ukene etter at de erklærte det for farlig å reise gjennom Rødehavet og Suez-kanalen. Dette førte til en fordobling av fraktratene mellom Asia og Europa. På fredag kunngjorde rederiet at de vil omdirigere 145 skip som seilte i Rødehavet for å gå rundt Kapp det gode håp i stedet.