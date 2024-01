Containerratene til himmels

Containerskipsratene har steget kraftig denne uken, ifølge Reuters, hvor den USA- og Storbritannia-ledete koalisjonens angrep på Houthi-militsen natt til fredag, har bidratt til frykt for at skipstrafikken gjennom Rødehavet vil forstyrres i lengre tid.

Reuters skriver at ruten gjennom Suezkanalen og Rødehavet står for rundt 12 prosent av all internasjonal handel. Amerikanske og britiske styrker anbefaler nå alle skip om å styre unna konfliktområdet. Det betyr at flere skip må ta den lengre omveien rundt Afrika, som igjen kan bidra til økt inflasjon.

Fredag var Shanghai containerindeksen (Shanghai Containerized Freight Index, red. anm.) opp over 16 prosent på ukebasis til 2,206 poeng. Indeksen har steget med 114 prosent sident midten av desember, ifølge Reuters.

Vil ta lang tid

For ruten Shanghai-Europa har ratene for en 20 fots container steget med 8,1 prosent til 3.103 dollar på en uke, mens ratene til vestkysten av USA har steget med 43,2 prosent til 3.974 dollar for en 40 fots continer, ifølge Clarksons.

«Jo lengre krisen pågår, jo større vil forstyrrelsene bli for global sjøfrakt, og kostnadene vil fortsette å stige», sier analysesjef Peter Sand i Xeneta, ifølge Reuters.

Flere større aktører i skipstrafikken forbereder seg nå på flere måneder med kostnadsbesparende omveltning.

«Selv om det fra i dag av skulle blitt trygt å seile gjennom Bab al-Mandeb-stredet, så venter vi at det vil ta minst to måneder før fartøyene kan gjenoppta normale seilingsmønstre», sier konserndirektør Michael Aldwell i sjølogistikkselskapet Kuehne + Nagel.

Fredag måtte fire oljetankere snu for å unngå Rødehavet, mens fem andre enten gjennomførte avledninger eller pauset navigasjon.

«Tankskipratene vil øke og futures er opp i dag», sier partner John Kartsonas i Breakwave Advisors, samtidig som han legger til at tørrbulkmarkedet er det som blir minst rammet av situasjonen.