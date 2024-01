Forvalterne Nicolai Heidenreich og Wilhelm Christian Magelssen i NRP Maritime Asset Management gjestet Børsmorgen mandag, og fortalte hvordan de har bygget opp fondet som kjøper seg direkte inn i skip sammen med rederier.

– Vi tror ikke det finnes veldig mange andre fond som oss. Noen gjør det 100 prosent, starter fond og eier skipene selv. Vi bestemte oss tidlig for at vi aldri vil bli best i verden på drift, og spurte oss selv hvorfor vi ikke heller kan investere sammen med dem vi mener er best i verden på drift, sa Magelssen.

Ordrebok som spøker?

NRP-forvalterne peker seg ut container som et segment der mye tonnasje kan komme inn og lage press på tilbudssiden.

– Ordreboken er ikke så stor for feeder-tonnasjen vi holder på med, men derimot er den ordentlig stor for de store linjeskipene og rederier som Maersk og CMA. De vet mye mer enn oss, og det er fascinerende å se dem fortsette å bestille selv om alle andre mener ordreboken ser ut som et stort spøkelse. Muligens har de planer om å skrape enorme mengder tonnasje, fortsatte Magelssen.