Hunter med shippingavtale

Hunter Group bekrefter å ha inngått en treårig back-to-back charter med en internasjonal motpart for en eco-designet VLCC med installert scrubber.

Selskapet har leid inn fartøyet til en fast rate på 51.000 dollar pr. dag, for deretter å leie ut skipet på en flytende indekskoblet spotratekontrakt, som 16. januar var på om lag 56.000 dollar pr. dag, og er basert på VLCC-referanseraten TD3C.

Kontrakten gir altså en gevinst på 5.000 dollar – 52.000 kroner – hver dag, gitt dagens spotrater. Over treårsperioden blir det 57 millioner kroner.

– Denne avtalen er et nytt eksempel på vår evne til å gjennomføre vår strategi for å dra nytte av forskjellen mellom tidscharterrater, skipverdier og forventet sterkt ratemiljø. Vi tror disse transaksjonene vil gi betydelig kontantstrøm og verdiøkning for Hunter Group og dets aksjonærer i årene som kommer, sier Erik A.S. Frydendal, adm. direktør i Hunter.

Når skipet blir levert, vil selskapet ha to skrubberutstyrte VLCC-er på lignende treårige charteravtaler.

– Vi vil fortsette å overvåke tankmarkedet og lete etter flere attraktive muligheter. Ordreboken for nye VLCC-er er på det laveste nivået på 30 år, oljeetterspørselen øker, en betydelig del av flåten nærmer seg pensjonsalder, og antallet skip som kan leveres de neste tre årene er begrenset av at verftene er fullbookede og fokuserer på høyermarginsegmenter, sier Frydendal.

Skipet er bygget i 2016 og forventes levert i løpet av mars/april 2024.