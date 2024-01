Standard Supply-avtale gikk i vasken

I midten av desember 2023 meldte Standard Supply at selskapet forventet å gjennomføre et salg av skipet Standard Supplier innen midten av januar 2024. Nå melder Standard Supply at kjøperen har kansellert avtalen på grunn av at selskapet ikke er i stand til å levere skipet i henhold til avtalen på grunn av en pågående reparasjon av azimuth-thrusteren.

Standard Supplier vil derfor forbli i Standard Supplys eie. Skipet har vært uten leie siden slutten av oktober på grunn av reparasjon på en azimuth-thruster, men forventes å komme tilbake på leiemarkedet rundt 22. januar. Skipet er chartret til BP UK til en rate på 23.500 dollar frem til juni 2024, med opsjon for ytterligere tre måneder som reflekterer nedetiden.

Standard Supply fullførte salget av de to store PSVene Standard Viking og Standard Defender 12. desember og fire mellomstore fartøyer 29. desember. Som tidligere kommunisert, er intensjonen å returnere kapital til aksjonærene. En oppdatering om tidspunktet for disse utdelingene vil bli gitt som en del av fjerde kvartalsrapport for 2023 som offentliggjøres 15. februar.

Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad og Harald Moræus-Hanssen er blant de største aksjonærene i Standard Supply.