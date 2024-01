Den eskalerende uroen i Rødehavet tvinger flere og flere rederier til å ta omveien rundt Afrika istedenfor å gå gjennom Suezkanalen, deriblant Klaveness Combination Carriers.

– Allerede før jul sa vi klart fra til våre kunder at vi kommer ikke til å gå gjennom Rødehavet før situasjonen forbedrer seg, og siden har det eskalert ytterligere, sa konsernsjef Engebret Dahm i Børsmorgen torsdag.

Omveien rundt Afrika øker antall seilingsdager for Klaveness-skipene med 40 prosent, men ifølge Dahm er inntjeningseffekten av dette nøytral.

– Hvis markedet styrker seg, vil inntjeningen øke litt. Men alt annet like vil du bli justert for et høyere antall dager og mer fuel. Da skal det måtte være nøytralt hvis markedet er flatt. Ellers tyder alt på at dette vil styrke tørrbulk og tank grunnet høyere tonnmil-etterspørsel, fortsatte han.