Oljemarkedet ser ut til å forberede seg på uker med forstyrrelser i skipsfarten i Rødehavet, der Houthi-militante i månedsvis har angrepet handelsskip.

Avtalene for tankere som skal frakte råolje og drivstoff – som noen ganger avtales opptil en måned i forveien – viser at et økende antall skip blir leid for ruter som vil unngå fareområdet, ifølge skipsredere, meglere og handelsmenn, skriver Bloomberg.

Kan vare i flere måneder

Luftangrep i Jemen den 12. januar av USA og Storbritannia har skapt en følelse av kaos for skipene i området, spesielt etter at vestlige krefter senere advarte skip om å holde seg unna. Med Houthis som lover å slå tilbake mot begge nasjoners kommersielle flåter, valgte mange eiere å holde seg unna en rute som normalt håndterer omtrent 12 prosent av verdens sjøfartshandel.

– Flere og flere eiere unngår området, sier Alexander Saverys, adm. direktør i Euronav, som sent i fjor solgte 24 store råoljetankere i VLCC-klassen til John Fredriksen og Frontline.

– Det som så ut som noe som kunne løses innen uker, kan nå faktisk få konsekvenser i mange måneder, la Euronav-sjefen til, som nå opererer en flåte som kan frakte 50 millioner fat olje.

Ratehopp

Suezmax, som er de største skipene som kan passere Suez-kanalen, har sett en stor økning i ratene. Ifølge meglerhuset Fearnleys ukesoppdatering er ratene nå på 43.000 dollar pr. dag, opp fra 36.000 dollar pr. dag i september – før kaoset i Rødehavet.

«Houthi-angrep begynner å påvirke markedet med rapporterte høyere tall for ruten fra Midtøsten til vestlige destinasjoner. Denne trenden vil sannsynligvis fortsette,» skriver meglerhuset.

For VLCC har ratene holdt seg forholdsvis rolige. Ratene ligger nå på 38.500 dollar pr. dag for de største skipene, viser data fra Fearnley.