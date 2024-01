Mærsk dropper all skipstrafikk i og ved Rødehavet

De to Mærsk-skipene – Maersk Detroit og Maersk Chesapeake – seiler begge under amerikansk flagg og fraktet varer for USAs forsvarsdepartement og utenriksdepartement. De ble også eskortert av skip fra den amerikanske marinen. Verken skip eller mannskap ble skadd, ifølge rederiet.

– Mens de var på vei, meldte begge skipene at de så eksplosjoner like ved og ledsagerne fra den amerikanske marinen avskar flere prosjektiler. Mannskapet, skipene og lasten er i sikkerhet og uskadd. Den amerikanske marinen har snudd begge skipene og eskorterer dem tilbake til Adenbukta, skriver Maersk i en uttalelse.

Skipene driftes av Maersk Line, som er Mærsks amerikanske søsterselskap. I uttalelsen skriver Mærsk at også Maersk Line nå slutter å bruke Rødehavet og områdene rundt som transittrute. I stedet må skipene seile rundt Afrika, en langt lengre og kostbar rute for handelsskip på vei mellom Europa og Asia.

USAs militære sentralkommando hadde onsdag kveld ikke kommentert opplysningene.

I begynnelsen av januar meldte Mærsk at rederiet innstilte all skipsfart i Rødehavet på ubestemt tid. Det gjaldt imidlertid ikke skip som er blitt eskortert av den amerikanske marinen ettersom de har fraktet gods for blant annet amerikanske myndigheter. Nå gjelder beslutningen også denne delen av flåten, opplyser selskapet til ShippingWatch onsdag.

Houthi-militsen i Jemen har siden november stått bak en rekke angrep mot skip i Rødehavet for å markere sin motstand mot de israelske angrepene mot Gazastripen. Houthiene er også mistenkt for onsdagens angrep, men har så langt ikke meldt at de står bak.

(NTB)