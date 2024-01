Europas havner rustes til kamp mot narkosmugling

– Og smuglerne korrumperer samfunnet. Det er en enorm trussel, som vi som samfunn må svare på.

– Veldig relevant

Norge er foreløpig ikke en del av havnealliansen, men den er likevel svært viktig, understreker justisminister Emilie Enger Mehl overfor NTB.

– Dette er i startfasen. Men vi signaliserer fra start at dette er noe det er aktuelt for oss å bidra helt konkret til.

Samarbeidet er veldig relevant for Norge, ikke minst etter de store kokainbeslagene i 2023, påpeker hun.

– Norge er både utpekt som et transittland for kriminelle nettverk, og ikke minst er Norge et mottakerland for narkotika, sier Mehl.

– Hvis vi skal stoppe de organiserte kriminelle gjengene, er narkotika en finansieringsmodell som vi må komme til livs.

– Må ikke være naive

Mehl mener imidlertid at det ikke er grunn til å tro at korrupsjon er et utbredt problem i norske havner.

– Det er ikke den største utfordringen for oss. Men narkotika er et grenseoverskridende problem, og vi er avhengige av å samarbeide med andre.

Belgias innenriksminister Annelies Verlinden understreker at det er viktig ikke å være naiv i kampen mot narkokriminalitet.

– Fra tidligere vet vi at politiet og rettsvesenet er blitt infiltrert. Men vi må ta denne kampen sammen, sier hun.

Noe av narkotikaen finner også veien til Norge. I fjor ble det for eksempel funnet over to tonn kokain i banankasser hos Bama.

Bister realist

Havnesjef Jacques Hubert Vandermeiren i Antwerpen ser likevel på muligheten til å bekjempe smuglerne med bister realisme.

– Så lenge etterspørselen finnes, så er dette en kamp vi aldri vil vinne, sier Vandermeiren ifølge TT.

(NTB)