Golden Energy Offshore Services har inngått kontrakt med et stort internasjonalt selskap.

Ett år er sikret og ett ekstra år som opsjon for Energy Passion og 6 måneder fast og 6 måneders opsjon for Energy Paradise. Kontraktene omhandler operasjoner i Nordsjøen og forventes å starte i mars/april 2024.

Kontraktene har en verdi på 14 millioner dollar – nær 150 millioner kroner – og ytterligere 15,8 millioner dollar – 165 millioner kroner – for opsjonsperioden.

– Vi er veldig glade for å sikre disse kontraktene som gir en solid ordrereserve, sier Per Ivar Fagervoll, adm. direktør i Golden Energy Offshore Services, i en pressemelding.

I forbindelse med refinansiering og kjøp av skip for 1 milliard i fjor varslet administrerende direktør Per Ivar Fagervoll at det var starten på et nytt offshoreeventyr på Sunnmøre. Det begynner man å se konturene av nå, med en flåte som har mer enn doblet seg.

– Disse kontraktene føyer seg inn i rekken av sterke hendelser de siste månedene, og vi er nå mer optimistiske enn noensinne. Vi beveger oss inn i en supersyklus, og er godt rigget for å ri den, sier Fagervoll.