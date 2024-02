Siden bunnene i 2021 på rundt 11 kroner har Hafnia-aksjen (justert for utbytter) utviklet en stigende trend og steget 600 prosent. Etter å ha brutt ut av toppen i den lange, stigende hovedtrenden har aksjen korrigert litt ned fra all-time high intradag på 80,35 kroner intradag 29. januar.

Punkteringen av topplinjen i den stigende trenden betyr også at fallhøyden i trenden på kort sikt er vesentlig større enn potensialet opp. Fall under slutt på 76,60 den 23. januar kan bli tolket som et lite svakhetstegn.

HAFNIA: Aksjen har steget 600 prosent siden bunnen i 2021. Chart: Tradingview / Finansavisen

RSI kan også være i ferd med å snu litt ned, etter å ha brutt den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet, og etter å ha snust på 70-nivået. Ikke overkjøpt, men nære på.

Ved eventuelle korreksjoner er det tynn teknisk støtte i området 76 og ned mot 75 kroner. Det er sterkere teknisk støtte i området ned mot 72-nivået, og i et belte som strekker seg ned mot 68-nivået.

Det er en positiv undertone i RSI-chartet og gitt at den holder kan en mindre korreksjon bli forbigående. Det er også en lang, positiv undertone i bunnen av RSI-chartet, som støtter den stigende hovedtrenden. Gitt at den fortsetter kan eventuelle større korreksjoner også bli forbigående.

Flere tekniske analyser



Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.