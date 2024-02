Capesizeratene faller over syv prosent

- - -

Tirsdag faller capesizeratene 7,4 prosent til 15.100 dollar, ifølge tall fra Clarksons. I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene gått ned 13 prosent mens de er ned 46 prosent i løpet av den siste måneden.

Samtidig faller panamaxratene 0,6 prosent til 15.200 dollar mens supramaxratene er uforandret på 11.700 dollar.

Økt produksjon av jernmalm

«I går rapporterte Vale produksjons- og salgstall som viste et sterkt fjerde kvartal. Selskapets produksjon av jernmalm for kvartalet nådde 89,4 millioner tonn, en økning fra 86,2 millioner tonn i tredje kvartal 2023 og 80,9 millioner tonn i fjerde kvartal 2022. For hele året 2023 produserte selskapet 321 millioner tonn jernmalm, noe som er over målet på 315 millioner tonn», skriver Clarkson i en rapport.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 0,4 prosent, 2020 Bulkers er ned 0,1 prosent, Belships stiger 1,2 prosent mens Jinhui Shipping er ned 4,5 prosent.

Baltic Dry faller

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 4,3 prosent til 1.397 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng. Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.