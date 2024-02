Den danske rederigiganten har besluttet å kansellere alle bestillinger fra Europa, Sør-Amerika, Nord-Amerika og Vest-Afrika til Djibouti, da prioriteten fortsatt er sikkerheten til mannskap, skip og last.

«Situasjonen i og rundt Rødehavet, inkludert Bab-El-Mandeb-stredet, fortsetter å være urolig. All tilgjengelig etterretning bekrefter at sikkerhetsrisikoen fortsatt er svært høy.»

Det skriver selskapet i en oppdatering tirsdag.

Vil gi betydelige forstyrrelser

For last som allerede er på vei vil rederiet gjøre det de kan for at skipene skal komme frem, men selskapet understreker at forsinkelser må forventes.

«Mens vi fortsetter å håpe på en bærekraftig løsning i nær fremtid og gjør alt vi kan for å bidra til det, forblir situasjonen for øyeblikket uholdbar. Vi oppfordrer kunder til å forberede seg på at komplikasjoner i området vil vedvare, og at det vil gi betydelige forstyrrelser i det globale nettverket,» heter det i oppdateringen.