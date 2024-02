Saken oppdateres.

Det går godt for Stolt-Nielsen og shippingmarkedet. Så langt i år er aksjen opp over 26 prosent.

Rederiet hadde en omsetning på 695,2 millioner dollar i kvartalet, en nedgang fra 732,5 millioner samme periode året før. Til tross for en nedgang i omsetning, økte resultatet etter skatt til 98,4 millioner dollar, fra 95,3 millioner.

Resultatet før av- og nedskrivinger, EBITDA, endte på 208,4 millioner dollar, sammenlignet mot 197,8 millioner året før.

Stolt-Nielsen (Mill. USD) 4.kv. / 23 4.kv / 22 Driftsinntekter 695,2 732,5 Driftsresultat 140,0 132,0 Resultat etter skatt 98,4 95,3

Går godt i tank

– I et svært utfordrende år har vi gjort en god innsats for å levere stor verdi for våre kunder og aksjonærer. Fjerde kvartal ga gode resultater og kulminerte i enda et sterkt år for selskapet. I løpet av året opplevde Stolt Tankers særlig robuste markedsforhold, kommenterer adm. direktør Udo Lange.

Stengingen av både Panamakanalen og Suezkanalen har skapt utfordringer i tanksektoren for rederiet og samtidig gjort seilasene lengre.

Stolt Tankers rapporterte et driftsresultat på rett under 100 millioner dollar, opp fra 78,2 millioner dollar samme periode i fjor, og er det desidert største segmentet målt i driftsresultat. Omsetningen endte på 441,3 millioner dollar for Tankers.

– I løpet av kvartalet kunngjorde Stolt Tankers en nybyggordre for seks skip fra Wuhu Shipyard i Kina, med en estimert levering fra 2026 og utover, legger sjefen til.

Press i container-markedet

Stolt Tank Containers er betydelig mindre i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med 2022.

«Med det nylige margintapet i Stolt Tank Containers-markedet, har fokuset vært å øke volumene. Den nylige nedgangen i ratene har begynt å flate ut, og vi forventer at resultatene vil stabilisere seg på nåværende nivåer. På kort sikt forventes det at uroen i Suezkanalen vil føre til en reduksjon i fraktkapasiteten,» skriver selskapet.

Driftsresultat - Forretningsområde (Mill. USD) 4. kv./23 4. kv./22 Stolt Tankers 99,8 78,2 Stolthaven Terminals 26 20,8 Stolt Tank Containers 14,2 44,9 Stolt Sea Farm 4,2 3,2 Stolt-Nielsen Gas −0,9 −2,9



SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 15.00