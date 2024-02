Wallenius Wilhelmsen har signert en betydelig kontrakt med en stor svensk produksjonsbedrift, går det frem av en børsmelding fredag.

Kontrakten går over tre år, med opsjon på to års forlengelse. Kontraktssummen estimeres til 300 millioner dollar basert på forventede volumer over de tre årene. Oppstart var nå i januar 2024, med priser i tråd med gjeldende markedsnivåer.

– Denne kontrakten gir en av våre viktige kunder muligheten til å sikre den havnekapasiteten de trenger for å støtte markedets behov, sier kundedirektør Pia Synnerman i Wallenius Wilhelmsen i en kommentar.

– I tråd med vårt engasjement for bærekraft, er vi som en del av den nye avtalen i samtaler med kunden om både kortsiktige og langsiktige strategiske tiltak for avkarbonisering, legger hun til.

Kontraktsrush

Kontrakten følger etter at Wallenius Wilhelmsen tidligere denne uken varslet kontrakter for over 12 milliarder kroner, og SEB-analytiker Frederik Ness varslet at 2024 ser ut til å bli et rekordår for rederiet.

– Det er ikke tvil om at det blir svært gode tall på bunnlinjen når det er full fyr på alle sylindre, sa konsernsjef Lasse Kristoffersen til Finansavisen etter at selskapet i november i fjor la frem et resultat på 328 millioner dollar for tredje kvartal.

Dette var da marginalt ned fra rekordresultatet på 332 millioner dollar i andre kvartal.