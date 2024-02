Kraftig fall i Suez-inntektene

Houthi-militsens angrep på skipstrafikken i Rødehavet har ført til store forstyrrelser og skøyhøye skipsrater, ettersom flere og flere skip tar den lengre reiseveien rundt Afrika, i stedet for å gå gjennom Suezkanalen.

Ifølge en egyptisk talsperson, som siteres av Bloomberg, har færre passeringer også gitt et massivt inntektsfall fra kanalen.

Bloomerg skriver videre at Suezkanalen hadde rundt 428 millioner dollar i inntekter i januar – nær en halvering fra 804 millioner dollar i samme periode i 2023.

Tallene kommer fra kanalsjef Osama Rabie under et intervju på egyptisk TV fredag. Han sa samtidig at antallet skip som går gjennom kanalen har falt med 36 prosent.

Ifølge Bloomberg er inntektsfallet det siste i rekken av flere utfordrende forhold for Egypts økonomi. Landet sto allerede overfor den verste økonomiske krisen på flere tiår, før konflikten mellom Israel og Hamas brøt ut, som igjen truer med å forstyrre både handel og turisme.

For skipstrafikken utgjør Suezkanalen den korteste ruten mellom Asia og Europa, og passeringer gjennom kanalen er en viktig kilde til inntekter i annen valuta for Egypt, som tjente rundt 10,25 milliarder dollar fra kanalen i 2023.