Frontline fortsetter prosessen med å kvitte seg med de eldste skipene. I januar kvittet John Fredriksen seg med fem av sine eldste VLCC-skip. Nå selger Fredriksens tankgigant et av sine eldste suezmax-skip, ifølge TradeWinds.

Rederiet selger den 274,5 meter lange oljetankeren «Front Odin», bygd i 2010, til greske Moundreas. Summen skal ligge på mellom 45,5 millioner og 46 millioner dollar, tilsvarende opptil 488 millioner kroner, ifølge meglere i Athen og London. Skipet er på 156.000 dødvekttonn.

Betydelig utbytte

Tidligere i år solgte rederiet fem av sin eldste VLCC-skip for 290 millioner dollar. Forvalter Tove Lunde Bjørge i Sparebanken Møre Kapitalforvaltning ser muligheter for et ekstraordinært utbytte allerede i første kvartal som følge av salgene.

«Frontline er fortsatt vår soleklare favoritt, og selskapets nylige salg av fem skip kan bety et ekstraordinært utbytte i første kvartal», sa porteføljeforvalteren.

Frontline har lagt et godt børsår bak seg og så langt har 2024 også startet med et brak. Aksjen er opp over 13 prosent i 2024 til tross for en liten tilbakegang forrige uke.