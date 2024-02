Odfjell-arving Johan Odvar Odfjell har solgt hele sin andel av Odfjells A-aksjer, ifølge en børsmelding.

Odfjell-arvingen eide 5,3 prosent av selskapet gjennom sitt investeringsselskap Farvatn II. Aksjene hadde en verdi på over 360 millioner kroner.

Bakgrunn om Johan Odvar Odfjell Mens de London-baserte søstrene Helene og Marianne Odfjell arvet Odfjell Drilling, arvet broren Johan Odvar Odfjell kjemikalierederiet Jo Tankers. Marianne solgte sine 30 prosent i riggselskapet i 2015.

Johan Odvar har ikke mistet apetitten på kjemikalietank selv om han i 2016 solgte Jo Tankers til børsnoterte Stolt-Nielsen. Jo Invest har investert i et joint venture med Stolt-Nielsen, og har sammen med Jo Capital økt sin eksponering i kjemikalietank og tankterminaler ved å investere i det børsnoterte rederiet Odfjell. Kapital

I en separat børsmelding går det frem at kjøperen av aksjene er Stolt-Nielsen. Selskapet har kjøpt i overkant av 3,2 millioner aksjer i selskapet og går med det over grensen på 10 prosent eierskap.

Etter kjøpet eier Stolt-Nielsen like over 8,2 millioner aksjer i Odfjell, tilsvarende 13,6 prosent eierskap.

Hvor mye aksjene er solgt for er ikke kjent.

Ifølge Kapital 400-listen er Johan Odvar Odfjell god for 4,4 milliarder kroner og er med det Norges 95. rikeste person.

Analytikerne er bull

Senioranalytiker Erik Hovi høyner kursmålet på Odfjell fra 143 til 160 kroner.

– Strukturelt ser segmentet fortsatt veldig attraktivt ut med lav flåtevekst og begrenset ordreaktivitet, mens reprising av volumkontrakter kan gi høyere inntjening lengre, sier Hovi om utsiktene.

Han mener selskapet er godt posisjonert for å gi verdi tilbake til aksjonærene i form av utbytter.

For to år siden flagget Stolt-Nielsen at det hadde passert en eierandel på 5 prosent i Odfjell. Siden har Odfjell-aksjen omtrent firedoblet seg, så kjøpet har vært en særdeles god investering. Nå kjøper altså kjemikalietankrederiet mer i vinneraksjen.