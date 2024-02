Midelfart-favoritt signerer kontrakter verdt 7,2 mrd.

Siem Offshore og Helix Energy Solutions har nå signert avtaler for brønnintervensjonsfartøyene «Siem Helix 1» og «Siem Helix 2».

De nye kontraktene starter 1. januar 2025 og 1. januar 2026 og erstatter eksisterende kontrakter. De nyinngåtte kontraktene har en varighet på 6 år for hvert fartøy, med påfølgende opsjoner på opptil 5 år, og den totale kontraktsreserven for de to fartøyene er nå 682 millioner dollar – 7,2 milliarder kroner.

«Å sikre langsiktig sysselsetting for disse nøkkelfartøyene, med fast utnyttelse frem til minst 2030, er viktig for Siem Offshore og gir en solid plattform for fremtidige inntekter. Avtalen bekrefter selskapets viktige rolle innen brønnservice-segmentet», skriver Siem Offshore i børsmeldingen.

Helix Energy Solutions har vært eneste kunde for disse fartøyene siden de ble bygget i 2016.

Styremedlem Celina Midelfart har fortsatt å laste opp etter flere avtaler mot slutten av fjoråret. Ifølge selskapets nettsider sitter Midelfart på 2,11 prosent av aksjene i selskapet gjennom Midelfart Capital. Det tilsvarer rundt 120 millioner kroner gitt gårsdagens sluttkurs.



Siem Offshore-aksjen har doblet seg på Oslo Børs det seneste året. Med bakgrunn i et sterkt offshoremarked, mener Clarksons Securities at det fortsatt er betydelig oppside i aksjen.