Gram Car Carriers selger skip

Salget av Viking Amber drar inn et beløp på omtrent 688 millioner kroner, etter dagens vekslingskurs på 10,66 NOK per USD. Skipet er av typen Pure Car and Truck Carrier og kapasiteten er på 4.200 bilekvivalente enheter (Car equivalent units, CEU), ifølge en melding.

Gram Car Carriers (GCC) begrunner salget med at de kapitaliserer på historiske gode båtverdier i andrehåndsmarkedet.

SISTE REIS: Viking Amber ble levert i september 2010. Nå selges bilfraktskipet med kapasitet på 4.200 CEU fra bilfraktselskapet Gram Car Carriers. Skipet leveres i løpet av 2024s andre kvartal. Foto: Gram Car Carriers

GCC skriver at de venter å bokføre verdier for 35,5 millioner dollar (cirka 378 millioner norske) etter gjennomføringen av skipet. Viking Amber ventes levert i løpet av andre kvartal 2024.

Kjøperen av skipet identifiseres ikke, men beskrives av GCC som et investeringsselskap med et Europa-basert kjøretøylogistikkselskap i ryggen.

Selskapet skriver at salget er i tråd med med deres strategi om å fange merverdier i et sterkt bilskipsmarked, med historisk høye charter-rater og verdsetting av verdier.

«Salget vil frigjøre kapital for å styrke balanseregnskapet, og støtte kvartalsvise utbyttebetalinger på linje med vår policy om å gi 75 prosent av nettoprofitten i utbytte», sier GCC-sjef, Georg Whist.