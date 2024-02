KJØPTE PÅ BILLIGSALG: Stolt-Nielsen kjøpte Farvatns aksjer i kjemikalietankrederiet Odfjell for langt under børskurs. Her er styreleder Niels Stolt-Nielsen avbildet. Han gikk av som konsernsjef etter 23 år i september i fjor. Foto: Eivind Yggeseth