Resultatnedtur for Flex LNG

Flex LNG fikk et resultat på 19,4 millioner dollar i fjerde kvartal, sammenlignet med 45,1 millioner dollar i tredje kvartal og 41,5 millioner i fjerde kvartal i 2022. Justert for engangseffekter endte resultatet på 37,8 millioner dollar, sammenlignet med 36,1 millioner dollar i tredje kvartal. Omsetningen til LNG-rederiet summerte seg opp til 97,2 millioner dollar, som var 2,6 millioner høyere enn i tredje kvartal.

Utbyttet i kvartalet var denne gangen tilbake på «normalnivået» på 0,75 dollar pr. aksje etter mer ekstraordinære 0,875 dollar pr. aksje i tredje kvartal. Så langt i år har selskapet dermed betalt ut 170 millioner dollar i utbytte. I fjor kunne aksjonærene i Flex LNG glede seg over en utbytteutbetaling på hele 205 millioner dollar.

Svakere spotmarked

Spotratene i LNG-markedet var tidlig i fjor sommer nede i rundt 60.000 dollar dagen. I fjor høst strammet markedet seg til igjen og i midten av september var ratene opp i over 200.000 dollar dagen. Markedet holdt seg sterkt ut året selv om om det var tegn til svekkelse helt mot slutten av 2023. I 2024 har spotinntjeningen falt betydelig og i dag er ratene nede i rundt 50.000 dollar dagen. For Flex LNG har utviklingen i spotmarkedet mindre betydning i og med at rederiet har 12 av 13 skip på langsiktige kontrakter.

Flex LNG gikk som en kule på børsen i 2021 med en oppgang på hele 165 prosent. Oppturen fortsatt også lagt inn i 2022 og aksjen steg med nye 75 prosent fra årsskiftet og frem til sensommeren. Like stort trykk i aksjen har det ikke vært siden selskapet sikret seg langsiktige kontrakter på 12 av i alt 13 skip. Siden 4. februar i år har aksjen falt med rett i overkant av seks prosent. og aksjen er ned 14 prosent siden toppnoteringen på 350 kroner i april i fjor.