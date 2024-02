Odfjell har levert et rekordsterkt nettoresultat på 203 millioner dollar for helåret 2023.

Styret har godkjent et utbytte på 0,63 dollar pr. aksje basert på justert nettoresultat for andre halvår 2023, noe som resulterer i et 2023-utbytte på 99 millioner dollar.

Oppgang i ratene

Time charter-inntjeningen (TCE) i Odfjell Tankers kom inn på 181,7 millioner dollar i fjerde kvartal, ned 186,5 millioner dollar i samme periode året før. Driftsresultatet (EBIT) ble 70,9 millioner dollar, mot 73,4 millioner dollar i fjerde kvartal 2022.

Ratene for fornyelser av såkalte COA-avtaler – contract of affreightment – var i snitt 5 prosent i kvartalet, og utgjorde rundt 29 prosent av forventet årlig kontraktsvolum.

Nettoresultatet justert for engangseffekter var 50 millioner dollar, sammenlignet med 49 millioner dollar i tredje kvartal.

Netto resultatbidrag fra Odfjell Terminals ble 2,4 millioner dollar, mot 0,2 millioner dollar i tilsvarende periode året før.

– Stramt marked

Selskapet understreker i rapporten at geopolitiske utfordringer og tørke i Panamakanalen har ført til ineffektivitet som øker utnyttelsen på skipene og bidrar til høyere fraktrater. Konsernsjef Harald Fotland påpeker at rederiet ikke har seilt gjennom Rødehavet siden tidlig i desember.

– Markedsbalansen er stram, og økt ineffektivitet på grunn av restriksjonene i Panama- og Suezkanalen vil sannsynligvis bidra til enda høyere flåteutnyttelse fremover. I sum forventer vi at våre resultater vil øke noe i første kvartal 2024, sier han i en kommentar.

Som omtalt i november fortsetter Odfjell å fornye flåten, og selskapet har nå totalt 12 nye skip på 25-40.000 dødvekttonn i rustfritt stål som skal leveres på langsiktige time charter-avtaler mellom 2024 og 2027.