Saken oppdateres.

Höegh Autoliners kom med rekordtall torsdag morgen. Selskapet, en favoritt hos blant andre Arne Fredly, melder om en ny utbyttestrategi. Et utbytte på 360 millioner dollar eller 1,89 dollar pr. aksje, tilsvarende 3,8 milliarder kroner, er kunngjort og vil bli utbetalt i mars 2024.

– Vi setter pris på den fortsatte støtten fra våre investorer, og jeg er glad for å kunngjøre at vi vil betale et utbytte på 360 millioner dollar i mars 2024. Vi har en ny utbyttepolitikk der vi sikter på å distribuere kvartalsvise utbytter til aksjonærene på rundt 100 prosent av kontantgenereringen etter nedbetaling av gjeldsfasiliteter, kapitalutgifter og skatt som skal betales, sier adm. direktør Andreas Enger.

Rederiet viser til en omsetning på 382 millioner dollar drevet av et sterkt spot-marked og reprising av kontrakter. Resultat pr. aksje endte på 1,03 kroner, opp fra 0,75 forrige kvartal. Selskapet leverte en EBITDA på 199 millioner dollar i kvartalet.

Höegh Autoliners (Mill. dollar) 4.kv. / 23 4.kv / 22 Driftsinntekter 381,9 356,3 Driftsresultat 198,9 156,0 Resultat før skatt 194,6 119,9 Resultat etter skatt 197,4 117,9

Skipet «Höegh Bangkok» ble solgt for 63 millioner dollar, som resulterte i en gevinst på 36 millioner.

Alles seilaser var fulle i kvartalet og inntektene pr. kubikkmeter last endte på 83,4 dollar, en oppgang på 6 prosent fra tredje kvartal. Det er fremdeles begrenset tilgjengelig tonnasje i markedet, skriver selskapet.

Rederiet ser positivt på markedsutsiktene, men forventer å transportere lavere volumer i første kvartal 2024, etter den vanlige sesongmessige nedgangen i starten av året, salget av «Höegh Bangkok» og situasjonen i Rødehavet.

På to år er aksjen opp over 270 prosent. I februar 2022 ble aksjen handlet for 28,45 kroner pr. aksje, nå står den i 105,80 kroner. Samtidig deler rederiet ut nesten 20 kroner pr. aksje i utbytte.