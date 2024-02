Gram Car Carriers oppnådde et resultat på 94,0 millioner dollar før skatt i 2023, en økning fra 23,9 millioner dollar i 2022. Fjerde kvartal alene endte med et overskudd på 37,8 millioner dollar – opp fra 24,9 millioner dollar.

Dermed er det duket for et utbytte på 97,9 cent pr. aksje, tilsvarende 75 prosent av nettoresultatet. Selskapet presiserer at kvartalet dermed er det åttende på rad med utbytteøkning.

Gram Car Carriers (Mill. USD) 2023 2022 Driftsinntekter 201 121 Driftsresultat 124 43 Resultat før skatt 94 24 Årsresultat 94 24

Gram Car Carriers eier 18 bilfrakteskip. I tillegg opererer rederiet fire skip på vegne av andre. Ifølge adm. direktør Georg A. Whist er rederiets ordrereserve nær all-time high. I en pressemelding indikerer han at de kvartalsvise utbetalingene vil vedvare.

Rapporten ble godt mottatt på Oslo Børs. Ved 10-tiden er aksjen opp rundt 4 prosent til 242 kroner.

Siden Gram Car Carriers ble børsnotert i januar 2022, har aksjen mer enn firedoblet seg.

Eierskapet er bredt fordelt. Den familieeide Steensland-gruppen, Morten Astrup og Arne Blystad er blant de representerte. Største formelle eier er det tyske rederiet F. Laeisz.