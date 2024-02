Pumper ut utbytte

– Vi betaler ut overskuddslikviditeten som er skapt gjennom fjoråret og har endret vår utbyttepolicy til nå å betale ut 100 prosent av netto kontantstrøm hvert kvartal, sier konsernsjef Andreas Enger i Höegh Autoliners.

Ifølge Enger har bilskipsrederiet hatt tre viktige mål etter børsnoteringen i 2021. Mål nummer én var å gjennomføre en omfattende flåtefornyelse og mål nummer to var å styrke egenkapitalen og få etablert en robust og langsiktig finansiering.

– Når flåtefornyelsen nå er fullfinansiert og balansen er historisk sterk er det naturlig å betale ut overskuddslikviditeten til aksjonærene.

Opptur på børsen

Og det er ingen tvil om at utbytteutbetalingen på hele 360 millioner dollar fikk en svært god mottakelse i aksjemarkedet. Rundt lunsjtider torsdag var aksjen opp 14,5 prosent til 121 kroner og siden Höegh Autoliners gikk på børs i november i 2021 har aksjen steget med i overkant av 320 prosent.

– Kursoppgangen må vel være et tegn på at markedet verdsetter at vi har et svært godt industriell utviklingsprogram, en sterk balanse og at vi demonstrerer en vilje til å betale ut overskuddslikviditeten til aksjonærene, sier Enger.

Torsdag la rederiet frem meget sterke resultater for 4. kvartal 2023. Overskuddet i tremånedersperioden oktober–desember var på hele 197,4 millioner dollar.

– Hovedårsaken til det svært gode resultatet er at vi har kommet langt i arbeidet med å fornye kontrakter på høyere rater og med lengre varighet. Vi har i tillegg hatt fulle skip, litt mer effektive reiser og økende rater som i sum skaper et rekordresultat, sier Andreas Enger.

Höegh Jacksonville Höegh Autoliners

Utfordrende i Rødehavet

Konsernsjefen i Höegh Autoliners forventer et fortsatt sterkt bilskipsmarked, men påpeker at situasjonen i Rødehavet gjør reisene lengre og dermed spiser en del av kapasiteten både for Höegh og resten av bilskipsindustrien.

– Vi har imidlertid mange utløpende kontrakter, som ble inngått på lave rater for flere år siden, og fornyelsen av disse forventes å gi positiv utvikling på ratesiden, sier han.