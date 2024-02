Inntektsfall for Wilh. Wilhelmsen-selskap

Rapporten viser viste en inntjening før skatt på 88 millioner dollar, en nedgang på 14 millioner dollar fra året før.

Selskapet har en eierandel på 11 prosenti Hyundai Glovis. Hyundai Glovis Co. Ltd. er en global leverandør av landbasert- og sjøbasert logistikk. Selskapet er notert på Korea Exchange (KRX) og største aksjonærer er Hyundai Motor Company og Kia Motor Company.

Det er åtte år siden Wilh. Wilhelmsen skilte ut sin daværende eierandel på 12 prosent i det koreanske logistikkselskapet i børsnoterte Treasure. Selskapet utgjør en betydelig del av Treasure ASA-gruppens risiko. Børsverdien av Wilhelmsens aksjepost i Hyundai Glovis økte med 17,1 prosent i løpet av 2023, som er noe lavere enn det generelle markedet i Sør Korea, der KOSPI-indeksen økte med 19,6 prosent i løpet av året.

– I 2024 vil Treasure ASA fortsette å bygge og utvide sitt strategiske forhold med Hyundai Glovis. Gitt den sterke balansen, er investeringskapasiteten betydelig. Ledelsen vil utvikle strategien videre. Styret forventer at den underliggende verdien av gruppes hovedeiendel vil variere i tråd med de generelle aksjeindeksene på Korea-børsen., skriver selskapet i rapporten.

Utbytte

Styret foreslår et utbytte på 0,75 kroner per aksje som skal betales i første halvdel av 2024, noe som tilsvarer 153,5 millioner kroner. I tillegg foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erklære et andre utbytte på opptil 0,25 kroner per aksje. I løpet av 2023 delte selskapet ut 1 krone per aksje i kontantutbytte og kjøpte tilbake 517.771 aksjer til 18,5 kroner per aksje.