Avance Gas deler ut 530 millioner kroner til aksjonærene

John Fredriksens gassrederi Avance Gas seilet inn et et overskudd på 61,5 millioner dollar i fjerde kvartal, mot 34,7 millioner dollar i fjor. På forhånd ventet analytikerne et resultat etter skatt på 62 millioner dollar, ifølge Bloomberg.

Driftsresultatet endte på 66,6 millioner dollar, mot en forventning på 67,2 millioner dollar. Inntektene i fjerde kvartal utgjorde 111,2 millioner dollar, mens topplinjen utgjorde 67,4 millioner dollar i fjerde kvartal i 2022.

– Fjerde kvartal var enestående for Avance Gas hvor vi oppnådde en Time Charter Equivalent (TCE)-inntjening på 76.200 dollar pr. dag, mot en guiding på 70.000-75.000 dollar pr. dag. Dette kvartalsresultatet er nest beste i selskapets historie, sier konsernsjef Øystein Kalleklev i Avance Gas.

Han trekker også frem at årsresultatet er det nest beste i rederiets historie.

Avance Gas (Mill. USD) 4.kv./23 4.kv/22 Driftsinntekter 111,2 67,4 Driftsresultat 66,6 38,7 Resultat før skatt 61,6 34,9 Resultat etter skatt 61,5 34,7

Deler ut alt i utbytte

Styret har besluttet å utdele et utbytte på 0,65 dollar pr. aksje eller 49,8 millioner dollar, tilsvarende 530 millioner kroner for fjerde kvartal. Totalt har Avance Gas utbetalt 164,7 millioner dollar eller 2,15 dollar pr. aksje for 2023. Det utgjør 101 prosent av overskuddet.

For første kvartal har Avance Gas booket 70 prosent av flåten til en TCE-inntjening på 70.000 dollar pr. dag. Justeringen fra last til lossing forventes å være betydelig positiv ettersom fraktmarkedet opplevde en markant nedgang i første kvartal.

Ratene innen VLGC-markedet (Very Large Gas Carriers) har stupt i år og utgjør 26.500 dollar, tilsvarende et fall 56,1 prosent den siste måneden.



Avance Gas skriver i kvartalsrapporten at fraktmarkedene har hatt en krevende start på året, med dempet aktivitet som har ført til antall skip i USA er på leting etter arbeid.

I tillegg har lav etterspørsel fra Asia sammen med økt gassforbruk i USA på grunn av kaldt vær, ført til en mindre prisforskjell på gass mellom USA og Asia.