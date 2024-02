482 mill. dollar i utbytte fra Wallenius Wilhelmsen

Bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen er en av shippingkjempene på Oslo Børs med en markedsverdi på nær 50 milliarder kroner.

Onsdag morgen leverte selskapet sitt beste årsresultat noensinne med solide bidrag fra alle segmenter i 2023. For fjoråret under ett endte resultatet på 967 millioner dollar.

Men fjerdekvartalsresultatet var svakere enn på samme tid i 2022, noe selskapet delvis forklarer med nedgang i drivstoffrefusjoner fra befrakterne

Slike refusjoner summerte seg til 230 millioner dollar i fjerde kvartal 2022, men sank til 130 millionert dollar i samme periode i fjor. Analytikerne hadde ventet at driftsresultatet skulle ligge 110 millioner dollar høyere enn det selskapet rapporterte.

Selv opererer Wallenius Wilhelmsen med et justert driftsresultat på 309 millioner dollar og et justert resultat på 228 millioner dollar i tremånedersperioden oktober-desember.

Styret foreslår å betale maksimalt utbytte under nåværende utbyttepolitikk for 2023, 482 millioner dollar, tilsvarende vel 5,1 milliarder kroner. Samtidig anbefales det å gå over til halvårlig «pay-as-you-go»-praksis fra og med første halvår 2024. 60 prosent av utbyttet for 2023 skal betales i mai.

– Vi forventer fremdeles at 2024 skal bli bedre enn 2023 til tross for situasjonen i Rødehavet og andre operasjonelle usikkerheter, sier konsernsjef Lasse Kristoffersen.

Det gjør også analytikerne som følger selskapet. I første og andre kvartal i år viser konsensus ifølge Bloomberg forventninger om resultater før skatt på 274 og 301 millioner dollar.

Børsopptur

Hittil i år er aksjen opp 30,7 prosent. I kjølvannet av pandemien i mars 2020 bunnet Wallenius Wilhelmsen ut på 8 kroner, mens det tirsdag var handel i aksjen til 116,30 kroner.

Det betyr at aksjen er 12,6 ganger mer verdt i dag enn for knappe fire år siden.

– I 2023 har vi fornyet flere betydelige kundekontrakter, som både innebefatter økt inntjening, flere tjenester og reduksjon av utslipp. I 2024 vil vi fornye en stor andel av våre kontrakter og vi ser at det er en fordel å kunne levere helhetlige logistikkløsninger til våre kunder, sier konsernsjefen.

Kristoffersen sier at man ser muligheter for vekst innenfor logistikksegmentet og jobber aktivt med å utvikle dette.

– Det vil også være viktig for å nå våre ambisiøse utslippsmål.

– Solid fundament

– Vi har lagt et solid fundament i 2023 med investering av nye skip, introduksjon av miljødrivstoff i kontrakter, vekst i alle segmenter og viktig reduksjon i våre utslipp. Nå gjelder det å fortsette arbeidet med å videreutvikle tjenester som våre kunder etterspør og bidrar til utslippsreduksjon i kundenes forsyningskjede, sier Wallenius Wilhemsen-sjefen.

WALLENIUS WILHELMSEN (Mill.USD) 4.kv./2023 4.kv./22 2023 2022 Driftsinntekter 1281 1350 5149 5045 EBITDA 454 488 1807 1548 Driftsresultat 216 261 1218 931 Resultat 134 246 967 794



