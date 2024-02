SoMe-kongen i norsk shipping feirer Valentine's day

Toppsjef i LPG-rederiet Avance Gas (og Flex LNG) Øystein Kalleklev ba like så godt Chat GPT tegne hvordan hans Valentine's day ville se ut.

Det ble jo ikke helt overraskende en romantisk middag for to på dekket av en gassfrakter – komplett med det som ser ut som små propandrevne gasslykter på bordet og greier. Bak i bildet kan man se dollarsedlene fly i luften, så det er vel gode tider i LPG-bransjen.

Avance annonserte i dag at de deler ut 530 millioner kroner omtrent i utbytter. Såvidt over hele overskuddet for 2023 er dermed sendt til aksjonærene.

Selv om LPG-ratene har blitt halvert etter nyttår leverte rederiet et fjerde kvartal som de selv beskriver som «enestående». Omsetningen økte fra snaue 70 til 111 millioner dollar, mens resultat før skatt om lag doblet seg til 62 millioner dollar.

Du kan lese mer om Avance-tallene her:

Faksimile av Twitter/X-meldingen her: