TRE TIL FEM PROSENT: Styret i Wilh. Wilhelmsen Holding har bestemt at selskapet over tid skal ha en utbytteyield på mellom tre og fem prosent. Her konsernsjef og storeier Thomas Wilhelmsen, som sitter på den stemmeberettigede A-aksjen i Wilhelmsen-familien. Foto: Thomas Bjørnflaten