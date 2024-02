Ny nedtur i Avance Gas-aksjen?

Onsdag var det litt momentum i Avance Gas-aksjen, og den punktert både den fallende trendlinjen og 50-nivået i RSI-chartet. I tillegg ble også 200 dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske motstanden på 135,80-nivået i hovedchartet punktert – og aksjen slutt i tillegg over. Torsdag var det rett ned igjen for å teste 200 dagers snittet. RSI snudde også ned og falt under 50-nivået igjen. Denne utviklingen kommer i kjølvannet av at aksjen etablerte en litt kompleks vendepunktsformasjon i hovedchartet. Først en hode-skulder-formasjon med halslinje på 148-nivået, og etter at aksjen hadde falt til 132,80 kroner, snudde aksjen opp igjen og etablerte en litt kompleks dobbel-topp-formasjon (noen kaller det en batman-formasjon) med halslinje på 135,80-nivået. Da den ble brutt ble også bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden brutt. Dobbel-topp-formasjonen (batman) åpnet for at aksjen kan falle til 100,60 kroner, og det er fremdeles mulig at det kan skje. I så fall må imidlertid 200 dagers snittet brytes, etterfulgt av brudd på den tekniske støtten på 124-nivået og på 118-nivået. Gitt at den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående, men ryker den positive undertonen blir det hele det tekniske bildet mer usikkert. Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.