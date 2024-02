Baltic Dry-indeksen starter uken i pluss

Mandag stiger capesizeratene 0,4 prosent til 20.400 dollar, ifølge tall fra Clarksons. I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene gått opp beskjedne 0,2 prosent mens de er opp 9,5 prosent i løpet av den siste måneden.

Samtidig stiger panamaxratene 1,4 prosent til 14.800 dollar mens supramaxratene er opp 1,2 prosent til 11.800 dollar.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 1,7 prosent, 2020 Bulkers er opp 0,3 prosent, Belships stiger 8,3 prosent mens Jinhui Shipping faller 0,3 prosent.

Den markante kursoppgangen i Belships skyldes at selskapet la frem sine kvartalstall mandag morgen. Belships fikk et resultat på 22,6 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor og betaler et utbytte på 0,60 kroner pr. aksje. For den eide flåten kom timecharterinntjeningen pr. skip pr. dag opp i 18.449 dollar. Det er 30 prosent over Baltic Drys indeksrate, Baltic Supramax Index (BSI-58).

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 1,2 prosent til 1.629 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng. Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.