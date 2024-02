Odfjell la for snart to uker siden frem et rekordsterkt nettoresultat på 203 millioner dollar for helåret 2023, hvorav 99 millioner dollar deles ut til aksjonærene. Konsernsjef Harald Fotland gjestet tirsdag Børsmorgen, og ble der bedt om å forklare de stabilt gode resultatene.

– En ufortjent skepsis

– Da må vi se på flåtesituasjonen. For første gang er balansen god mellom tilbud og etterspørsel. Den store forskjellen nå i forhold til tidligere gode tider er en helt minimalt ordrebok på ny tonnasje, sa han.

Stabile utbytter og positiv guiding gir fornøyde aksjonærer, men Fotland åpner for at prisingen av Odfjell-aksjen er i den lave enden.

– Lav likviditet drar kanskje litt ned, men vi kommer fra ekstremt lave nivåer og ser muligens en ufortjent skepsis til fremtiden, fortsatte han.

Sprengt verftskapasitet

Som forklaring på den økte flåteutnyttelsen trekker han først frem bortfallet av svingtonnasjen, altså den delen av produkttankflåten som kan gå med kjemikalier.

– Videre har vi akkurat nå en situasjon hvor både Panama- og Suezkanalen er stengt. Jeg tror vi må tilbake til 1869 (da Suezkanalen ble åpnet) for å finne noe tilsvarende. Vi antar at stengningen av kanalene tar ut 8-10 prosent av kapasiteten, sa Fotland videre.

– Vi tror dagens situasjon vil vare. Skulle vi ha bygget i dag, hadde vi fått skipet rundt 2028, la han til.