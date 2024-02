SEB hever kursmålet – vil ikke anbefaler kjøp

I en analyse fra SEB skriver analytiker Frederik Ness at selv om meglerhuset øker sine estimater for å reflektere et sterkere marked, tar hensyn til en mer stimuleringsvillig kinesisk regjering og en omruting ved Suezkanalen, forblir deres hold-anbefaling på Golden Ocean uendret.

Ness mener de positive forventningene for 2024 allerede er priset inn. Samtidig velger han å øke EBITDA-estimatene for 2024-25 med henholdsvis 97 prosent og 36 prosent, mens han øker kursmålet på Golden Ocean fra 75 til 120 kroner.

Analysefakta Aksje: Golden Ocean

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 120 (75)

Fraktratene økte i november og har holdt seg på sesongmessig høye nivåer. Til tross for en fortsatt pessimistisk holdning til innenlandsk etterspørsel etter stål i Kina, mener Ness at det er mer sannsynlig at regjeringen vil stimulere økonomien fremover. Analytikeren tror også at eksportveksten generelt vil øke mer i 2024 enn i 2023.

SEB forventer at Golden Ocean vil legge frem et EBITDA-resultat på 481 millioner dollar i 2024, opp fra 244 millioner dollar, og 491 millioner dollar i 2025, opp fra 361 millioner dollar.

De nye estimatene fra SEB reflekterer et sterkere marked og høyere forventninger for 2024. Ness ser for seg capesizerater på 22.000 dollar pr. dag i 2024, opp fra 13.000 dollar pr. dag. På disse nivåene handles Golden Ocean til en estimert 2024-2026 P/E på 8,2.

Fredag omsettes Golden Ocean-aksjen for 124 kroner, opp 2,9 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.