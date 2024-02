SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 15.00



MPC Container Ships svekket resultatet sitt i fjerde kvartal 2023. Rederiet hadde inntekter på 152,8 millioner dollar, ned fra 162,1 millioner dollar samme kvartal året før.

Det var likevel mer enn ventet. Konsensus ventet driftsinntekter på 141 millioner dollar, viser tall innhentet av selskapet selv, ifølge TDN Direkt.

Driftsresultatet ble imidlertid langt lavere enn ventet. På grunn av nedskrivninger på 35 millioner dollar i kvartalet, endte det på 38,7 millioner dollar. Det er ned fra 106,9 millioner dollar fjerde kvartal 2022, og mot konsensusforventningen om 75 millioner dollar.

– Fallende fraktpriser

Resultat før skatt endte på 36,2 millioner dollar, ned fra 104,3 millioner dollar.

– Gjennom året opplevde vi fallende fraktpriser på de fleste handelsrutene, støttet bare av moderat volumvekst, og etterspørselen etter skip nådde bunnen i tredje kvartal. Den siste delen av 2023 ble særlig preget av starten på krigen i Gaza og den påfølgende Rødehavskrisen, der fartøy ble angrepet av Houthi-bevegelsen, oppsummerer adm. direktør Constantin Baack.

For hele 2023 omsatte rederiet for 711,3 millioner dollar, opp fra 616,8 millioner dollar i 2022. For 2024 jekker de ned forventningene kraftig. Nå venter de en omsetning på mellom 435-470 millioner dollar.



MPC Container Ships (Mill. USD) 4, kv. / 23 4. kv / 22 Driftsinntekter 152,8 162,1

Driftsresultat 38,7 106,9 Resultat før skatt 36,2 104,3 Resultat etter skatt 35,7 103,6

I forkant av selskapets tallslipp nedgraderte Arctic Securities-analytiker Kristoffer Barth Skeie sin anbefaling på MPC Container Ships fra kjøp til hold.

Styret har også bestemt å betale et kvartalsutbytte på 0,13 dollar pr. aksje, mot ventet 0,12 dollar pr. aksje.

– En viktig egenskap ved vår ytelse er vårt engasjement for avkastning til aksjonærene. Gjennom året distribuerte vi omtrent 293 millioner dollar i utbytte, tilsvarende en utbytteavkastning på 43 prosent for året, sier Baack.

Aksjeoppgang i 2024

MPC Container Ships hadde en flåteutnyttelse på 98,2 prosent i fjerde kvartal, opp 0,4 prosentpoeng fra samme kvartal året før. Den gjennomsnittlige tidscerteparti-inntjeningen (TCE) var på 27.405 dollar pr. dag, ned fra 31.279 dollar.

Rederiets omsetningsordrereserve er på 1 milliard dollar. Kontraktsdekningen er på 78 prosent for tilgjengelige dager i 2024. Dekningen for 2025 er 36 prosent og for 2026 er den 17 prosent.



MPCC-aksjen har falt 36 prosent fra børsnoteringen i mai 2017, og de siste tolv månedene er aksjen ned 15 prosent. Så langt i 2024 er aksjen opp 13 prosent.