Havila Shipping melder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 72,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, opp fra 50,4 millioner kroner i samme periode året før.

Fraktinntektene steg fra 142,8 til 148,0 millioner kroner, mens driftsinntektene falt fra 171,9 til 162,2 millioner kroner. Sistnevnte inkluderer salgsgevinster som i løpet av kvartalet kom inn på 5,8 millioner kroner. I fjerde kvartal 2022 var salgsgevinstene 22,1 millioner kroner.

Øker flåteverdien

Ordinært driftsresultat hoppet fra 238,7 til 448,7 millioner kroner, etter at 400 millioner i nedskrivninger ble reversert i løpet av kvartalet. Den bokførte verdien på flåten steg dermed fra 669 millioner ved utgangen av tredje kvartal til 1.077 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal.

«Med utgangspunkt i markedsutviklingen er inntektsforventningene økt», forklarer rederiet i rapporten.

I fjerde kvartal 2022 reverserte selskapet nedskrivninger på 226 millioner kroner.

Solgte tre fartøy

Verdijustering av gjelden på 478,7 millioner sender likevel resultatet før skatt i minus med 28,7 millioner kroner, mot et underskudd på over 80 millioner kroner i samme periode året før.

Det Fosnavåg-baserte rederiet reduserte i løpet av kvartalet flåten fra 17 til 14 fartøy, etter at tre fartøy ble solgt og levert til ny eier. Salget ble iverksatt av at långiverne krevde fartøyene solgt i henhold til gjeldende restruktureringsavtale. Seks av de 14 fartøyene drives for eksterne eiere.

Flåteutnyttelsen steg fra 90 prosent i tredje kvartal til 93 prosent i fjerde kvartal.