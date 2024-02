Selger tankskip for rekordpris

TradeWinds og VesselsValue rapporterer tirsdag at Awilhelmsens shipping-og offshorearm Awilco i Oslo sammen med partneren, amerikanske Transportation Recovery Fund, har solgt den åtte år gamle 300.000-tonneren «Eco Seas».

Prisen skal være oppsiktsvekkende 98,5 millioner dollar, som er marginalt mer enn hva skipet kostet da det ble levert nytt fra Daewoo-verftet i Sør-Korea i 2016.

Både annenhåndsverdier og nybyggingspriser har steget kraftig i det siste, noe Awilcos salg er en ny bekreftelse på.

«Eco Seas» er det siste av de fire søsterskipene som ble levert til joint venture-selskapet Awilco Eco Tankers som får ny eier. Alle har såkalt ECO-design og ble i 2019 utstyrt med scrubbere. To av skipene kostet 98,2 millioner dollar, mens de to siste hadde en kostpris på 96,4 millioner dollar hver.

For tre år siden ble «Eco Future» og «Eco Queen» solgt til DHT Holdings for 68 millioner dollar pr. stykk. Og i 2022 fikk «Eco Leader» ny eier for 82 millioner dollar.

Etter hva Finansavisen forstår var Transportation Recovery Fund nå eneeier av «Eco Seas» etter at eierne overtok ett skip hver i kjølvannet av salget til DHT i 2021.

Det Oslo-baserte selskapet TRF Ship Management har ansvaret for oppfølgningen av flåten til Transportation Recovery Fund.