Cool-utbytte

Inntektene økte som følge av høyere rater og kom opp i 97,1 millioner dollar i tremånedersperioden oktober–desember, mot 90,3 millioner dollar på samme tid i 2022.

Resultatet ble imidlertid svakere, men det skyldes ifølge rederiet urealiserte tap på rentebytteavtaler.

Timecharterraten pr. skip pr. dag endte på 87.300 dollar, opp fra 82.400 dollar i tredje kvartal.

Hittil i år er aksjen ned 6,1 prosent til 120,20 kroner på Oslo Børs. Det gir rederiet en børsverdi på nær 6,5 milliarder kroner.

Skipsmeglerveteranen Peter M. Anker er styremedlem i CoolCo, der Idan Ofers selskap Eastern Pacific Shipping i Singapore er største eier.

Ofer kom inn som storeier i desember 2021 da Golar LNG skilte ut den konvensjonelle LNG-flåten sin – åtte skip bygget mellom 2013 og 2015 – i et nytt selskap.

Eastern Pacific Shipping tegnet seg for 150 millioner dollar i kapitalutvidelsen.

To nybygg som leveres fra verftet mot slutten av 2024 er foreløpig uten beskjeftigelse. Selskapet opplyser at det pågår diskusjoner med flere potensielle befraktere om utleie av disse og regner med at charteravtaler vil være på plass før skipene overtas.