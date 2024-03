EU-enighet om regler for renere og tryggere skipsfart

Forhandlere fra Rådet, som representerer medlemslandene, og EU-parlamentet kom sent tirsdag fram til en foreløpig enighet om å revidere to deler av lovpakken for maritim sikkerhet: kravene til flaggstater – altså landet der skipet er registrert – og kontrollen som utføres i landene der skipene går til havn, opplyser Rådet.

De reviderte direktivene ble lagt fram av EU-kommisjonen i juni i fjor og skal skape en balanse mellom å sikre høye krav til skipsfarten og ivareta konkurransekraften til den europeiske sjøfartsnæringen.

– Dagens enighet vil være et betydelig bidrag til tryggere og renere sjøtransport i Europa og gi bedre beskyttelse av miljøet i havet, sier Belgias visestatsminister Paul Van Tigchelt.

(NTB)