Plukker aksjer i Höegh Autoliners etter storsalg

Folketrygdfondet har kjøpt rett i overkant av 2 millioner aksjer i Höegh Autoliners, ifølge en flaggemelding onsdag. Fondet plukker opp aksjene etter at det tirsdag kveld ble kjent at Höegh-familien selger aksjer for 1,1 milliarder kroner til en snittpris på 97 kroner pr. aksje.

Etter transaksjonen har Folketrygdfondet 10,6 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 5,6 prosent, verdt over 1 milliard norske kroner.

Gigantsalg

Leif Höegh & Co (LHC) solgte tirsdag 11,5 millioner aksjer i bilfraktrederiet Höegh Autoliners, eller rundt seks prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet. Prisen var satt til 97 kroner pr. aksje, en rabatt på rett under 5 prosent fra sluttkursen.

Etter salget sitter LHC igjen med 67,75 millioner aksjer i selskapet, noe som utgjør rundt 35,51 prosent av aksjekapitalen og stemmene.

Det er ikke første gang Höegh-familien selger aksjer i Höegh Autoliners. I mai i fjor kvittet de seg med over 12 millioner aksjer for 765 millioner etter at aksjekursen hadde skutt fart i forkant. Også den gangen ble det inngått en lock-up på 180 dager før et eventuelt nytt aksjesalg kunne skje.

Doblet posisjonen i desember

Ved slutten av fjoråret solgte den danske rederigiganten A.P. Møller-Maersk seg helt ute av bilfraktrederiet. Den tidligere storeieren solgte 20 millioner aksjer til kurs 90 kroner.

Kjetil Houg benyttet muligheten. Fondet doblet da sin posisjon ved å kjøpe 4,5 millioner aksjer for 405 millioner kroner og seilte opp som nest største eier i rederiet. Nå befester de sin posisjon.