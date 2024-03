Rekordresultat fra BW LPG

Saken oppdateres

BW LPG gikk som en kule på børsen i fjor i et til tider brennhett LPG-marked. I fjerde kvartal satt rederiet igjen med et overskudd på bunnlinjen på hele 162 millioner dollar, sammenlignet med 122,3 millioner dollar i tredje kvartal, som også var et svært godt kvartal for BW LPG.

Snittraten for VLGC-ene endte på rekordhøye 75.00 dollar dagen, sammenlignet med 63.100 dollar i andre kvartal.

BW LPG deler ut 118 millioner dollar til aksjonærene i fjerde kvartal. Utbytter for 2023 har dermed kommet opp i hele 455 millioner dollar.

Volatilt marked

Tendensen i markedet har vært den samme i år som i fjor. Et bratt ratefall på begynnelsen av året før markedet henter seg inn igjen.

Baltic 1-indeksen for fraktruten fra Midtøsten til Japan ligger var for få dager siden på et nivå som gir redere med VLGC (Very Large Gas Carrier)-tonnasje en daglig inntjeningen på rundt 54.000 dollar., mens rederne på reisene fra USA til Asia oppnår rater på i unerkant av 40.000 dollar dagen. I slutten av februar var VLCC-ratene nede i under 10.000 dollar dagen, mens inntjeningen var oppe i over 140.000 dollar dagen i september i fjor.

Begrensninger i trafikken i Panama-kanalen sendte spotratene for gasstankere kraftig i været i fjor høst. Køene i Panama-Kanalen førte til at en høy andel VLGC-er måtte seile via Suez eller Kapp det Gode Håp til de store importmarkedene i Asia. Det øker seilingsdistansene med cirka 50 prosent.

Det er flere årsaker til det bratte ratefallet i januar og februar i år. For det første tilsier vanlig sesongmønstre at ratene dabber av på denne tiden av året. For det andre er det veldig lite etterspørsel fra Asia. Dette priser ned LPG-prisen i Østen. For det tredje er det ikke like lange køer gjennom Panamakanalen, og for det fjerde er det mindre arbitrasjemuligheter i markedet nå som kulde i USA har sendt propanetterspørsel og prisene opp.